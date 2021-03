Petits récits sur de grandes aventures

Jon Krakauer

RÊVES DE MONTAGNES

Les presses de la cité

Devenu célèbre grâce à son roman Into the wild, adapté au cinéma, Jon Krakauer dépeint les grands espaces et l’aventure à l’état brut. Initié à l’alpinisme dès son plus jeune âge, cet héritier de Jack London puise son inspiration dans ses propres expériences. C’est le cas pour Rêves de montagnes, comme cela l’a été pour le fameux Tragédie à l’Everest (aussi adapté au grand écran).

Cette douzaine d’histoires conçues comme des reportages se lisent avec délice, dans l’ordre ou non, sans prise de tête. On y rencontre des personnages légendaires tels John Gill, dont la réputation repose uniquement sur des ascensions de moins de dix mètres, et Yvon Chouinard, le meilleur grimpeur de glace des années 1960, mais surtout l’inventeur du piolet à…