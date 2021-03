Prendre soin des aînés

A propos des relations intergénérationnelles.

On s’inquiète ces temps du soutien aux seniors, mais peu de répondre aux situations de détresse et d’impuissance des plus âgés qui subissent des violences, déjà atteints dans leur santé. Les préjugés sont nombreux. Tout est soi-disant bon pour le quatrième âge!

Dans notre société, même en Gruyère, de graves souffrances frappent une partie des aînés: discriminations, mépris, négligences et humiliations. Pire: le chantage, le rabaissement, voire les abus financiers, sans parler de la solitude. Et que penser de ceux pas entraînés à l’informatique? Certaines administrations sont insensibles à leurs destins, alors que l’usage «papier» reste pour beaucoup le seul moyen à leur portée.

De ce phénomène sociétal, nous avons de la peine à parler, à nous…