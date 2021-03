Private Banking

RTS2, MARDI, À 21 H 05

Leo Weyer, fondateur d’une des plus prestigieuses banques privées de Zurich, est victime d’une grave crise cardiaque. Il est placé dans un coma artificiel et se pose alors, au sein de la banque, la question de la succession. Caroline Pfister, sa fille illégitime, est d’ailleurs contactée pour vendre ses parts. Thérapeute pour des toxicomanes, elle n’avait que très peu de contacts avec son père et a d’ailleurs toujours voulu rester à l’écart de ce monde qu’elle juge malsain. Mais apprenant que les associés cherchent à profiter de l’occasion pour vendre la banque, elle refuse finalement de céder sa participation et va tenter de contrecarrer les plans des partenaires. Avec l’aide de la conseillère en conformité, Stefanie Pfenninger, elle réalise d’ailleurs que…