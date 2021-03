Virginie Ollagnier et Carole Maurel



NELLIE BLY, DANS L’ANTRE DE LA FOLIE - Glénat

Quand l’asile devient fou

New York, 1887. Nellie Bly est enfermée dans l’asile psychiatrique de Blackwell parce qu’elle recherche ses «troncs». La jeune femme est condamnée sans même être réellement entendue, ni par le juge ni même par l’aliéniste chargé de l’interroger. Elle se retrouve confrontée à une institution sadique et misogyne, où la nourriture est pourrie, les habits mités et le froid permanent, sans oublier la violence des infirmières, ni l’incompétence des médecins et de la direction. Elle y rencontre aussi des «filles de mauvaise vie», des personnes dont le seul crime est de ne pas parler la langue, des femmes délaissées par leur famille… Pas de folie là-dedans, mais une société qui se…