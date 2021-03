Remplacement du paddock

A propos du centre équestre de Bouleyres.

Au temps de renouveler les autorités communales dont celles de la ville de Bulle, on enclenche la radio et on entend certains élus sortants et les candidats proposer toutes sortes de projets, notamment des places de jeux dans des quartiers, histoire de récolter des voix.

A Bulle, il y en a pour tous les sports et activités, mais apparemment on ne veut plus laisser environ 2000 m2 pour les cavaliers puisque les autorités communales ont décidé de remplacer le paddock en place depuis plus de trente ans – lequel est essentiel pour le manège et le club équestre de Bulle – par un pumptrack. Pour ma part, je ne sais pas ce que c’est, un pumptrack, et n’ai pas envie de chercher à savoir. Sûrement un de ces nouveaux trucs américains!

L’arrière de la halle…