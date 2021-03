Robin Bussard décroche l’argent en sprint

SKI-ALPINISME

Le sprint semble convenir à Robin Bussard cette saison. Après sa victoire en Coupe du monde à Flaine, le Gruérien de 18 ans a empoché la médaille d’argent (M20) mardi aux championnats du monde en Andorre. «C’est pourtant la discipline qui me va le moins bien d’habitude, relève-t-il. Cela se joue toujours à la forme du jour et là c’était très serré.» Il a terminé à 19 centièmes du vainqueur Noé Rogier (France). Son frère jumeau Thomas et le troisième régional, Jérémy Muriset (M18), se sont arrêtés en demi-finale. A noter encore que Marianne Fatton, domiciliée à Charmey, a remporté l’or en élites dames et le bronze lors du relais par équipes mercredi. La compétition se poursuit jeudi avec la verticale. «Cela commence bien et on va tout donner pour gagner d’autres médailles»,…