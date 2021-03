Privée de deux éditions de rang, la Ski-24 propose une course adaptée jusqu’à ce samedi. Le Gruérien Sebastian Rauber apprécie.

La Ski-24 fut l’un des premiers événements sportifs à décréter deux annulations consécutives. Pour «sauver l’image», les organisateurs ont lancé la Ski-24@home. La course de ski de fond ne s’est pas déroulée sur 24 heures, mais sur 24 jours. Objectif: parcourir un maximum de kilomètres – en solo ou en équipes, lieu au choix – du 4 au 27 mars. A ce jeu-là, la palme revient au SC Im Fang. Sebastian Rauber et ses neuf acolytes comptabilisent plus de... 6050 kilomètres. «Notre premier objectif était de franchir la barre des 5000 km. Maintenant, nous visons la victoire!» lance le Gruérien.

Talonnée par une formation fran- çaise, la bande de La Villette a pu compter…