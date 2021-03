Seydoux reste à quai pour l’Euro

Après la mauvaise affaire, la mauvaise nouvelle pour Léo Seydoux: il ne fait pas partie des 23 espoirs suisses retenus pour le championnat d’Europe des moins de 21 ans, qui aura lieu du 24 au 31 mars en Hongrie et en Slovénie. Le défenseur veveysan doit se satisfaire d’un rôle de piquet dans la sélection de Mauro Lustrinelli, annoncée lundi.

«C’est la vie du foot, réagit sobrement Léo Seydoux. J’aurais évidemment voulu y être, d’autant que je faisais partie du cœur du groupe en qualification (n.d.l.r.: huit convocations sur dix matches). Je suis déçu, mais pas frustré. Je reste positif et prêt à être appelé à tout moment. On ne sait jamais.» Sauf forfait, Felix Mambimbi (Young Boys) sera donc l’unique Fribourgeois à défier l’Angleterre, la Croatie et le Portugal.

La mauvaise affaire, on…