A Monchoux, petit village du canton du Valais niché à flanc de montagne, les habitants ont à priori tout pour être heureux. En ce début de printemps 1970, la commune connaît pourtant une agitation inhabituelle. Est-ce à cause de la votation pour accorder le droit de vote aux femmes? Est-ce à cause de ce prochain référendum sur le renvoi des travailleurs étrangers? Non, pire: la fanfare du village a implosé!

