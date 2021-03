Temps présent

RTS1, JEUDI, À 20 H 05

Marchands de sommeil, les profiteurs de la précarité

Des appartements loués à la chambre, à des prix d’usurier, dans lesquels s’entassent jusqu’à plus de dix locataires. Une affaire genevoise a mis un coup de projecteur sur un trafic sordide.

Chômeurs du Covid, la double peine

On croyait les chômeuses et les chômeurs du Covid protégés par l’Etat social. Mais à La Chaux-de-Fonds où la pandémie frappe de plein fouet l’horlogerie, c’est la double peine pour Cindy, Kevin, Nassira et Frédéric. ■