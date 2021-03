Trois blessés après un choc frontal entre un motocycliste et une voiture

Le motocycliste a alors été projeté sur le second qui le suivait, communique la police cantonale. Grièvement blessé, le premier motard, âgé de 20 ans, a été secouru par les ambulanciers puis héliporté par la REGA vers un hôpital.

La conductrice de la voiture, âgée de 43 ans, a également été hospitalisée. Quant au second motocycliste, âgé de 21 ans, il a été consulté sur place par les ambulanciers.

Les sapeur-pompiers du Centre de renfort de Bulle et du Corps de sapeurs pompiers de Haut-Intyamon ont procédé à la remise en état de la chaussée. Le choc a eu lien entre Montbovon et Albeuve, non loin de la bifurcation pour Les Sciernes-d'Albeuve.

Pour les besoins des opérations de secours, la circulation s’est effectuée de manière alternée durant environ deux heures et demi. Une enquête est en cours afin de déterminer les causes exactes de l’accident.