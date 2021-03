Un cœur en hiver

ARTE, MERCREDI, À 20 H 55

Amis depuis le conservatoire, Stéphane et Maxime sont associés dans une petite entreprise de lutherie. Ce qui les amène à fréquenter régulièrement les concerts. Mais en dehors du travail, Stéphane, introverti et secret, préfère rester seul. Tandis que Maxime, plus expansif, entretient des relations suivies avec la clientèle. Un midi, alors qu’ils déjeunent dans leur brasserie habituelle, Maxime révèle à Stéphane qu’il est tombé amoureux fou de Camille Kessler, une violoniste particulièrement douée avec laquelle il compte refaire sa vie maintenant qu’il s’est séparé de sa femme. Camille déjeune précisément, à quelques tables de là, avec son agente et amie, Régine.

Maxime vient les rejoindre, sitôt son aveu fait. Tandis que Stéphane se charge de porter chez un…