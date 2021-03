Un oui timide au libre-échange

Le peuple suisse a validé dimanche à 51,7% l’accord de libre-échange avec l’Indonésie. Seuls six cantons ont rejeté l’accord, parmi lesquels Fribourg à 53,7% des suffrages. La Gruyère (55,2%), la Glâne (59,3%) et la Veveyse (59,3%) se sont également prononcés contre ce partenariat économique. En Suisse, Nidwald et Zoug ont validé le texte à plus de 60% des voix. A l’inverse, le canton de Vaud l’a refusé à 65,8% des voix.

Ce vote permet aux entreprises suisses d’accéder, sans entraves ou presque, à un marché en pleine expansion. L’Indonésie devrait en effet figurer parmi les quatre plus grandes économies mondiales d’ici à 2050. La quasi-totalité des produits helvétiques pourra y être exportée vers l’Indonésie sans droits de douane. Les entreprises indonésiennes pourront quant à elles…