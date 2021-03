Une chute perturbe la finale de Magnin

Tombé sur la tête à l’entraînement, Thibault Magnin était sur la retenue lors de la finale du Big Air à Aspen mardi. Il a terminé neuvième. Comme en 2019, où il n’avait pas pris le départ des Mondiaux, une chute à l’entraînement a failli priver Thibault Magnin de la finale du Big Air, à Aspen mardi. Quelques minutes avant la compétition, le Bullois de 20 ans est tombé lourdement à la réception d’un essai. En forme, mais secoué, celui qui court sous pavillon espagnol a terminé neuvième (112,50 points), après trois runs en demi-teinte.

«J’ai tapé la tête tellement fort que mon casque s’est cassé, rembobine le freestyleur. Je me sentais bien pour participer à la finale, mais cela m’a perturbé quand même. La priorité était plus de rester en santé et de ne pas retomber, que la compétition en…