Une collaboratrice volait des patients

Selon le communiqué de la police, «une enquête de longue haleine a été nécessaire pour confondre cette collaboratrice». Le montant total dérobé s'élève à plus de 5000 francs. Plus de 40 vols au sein de l'HFR Riaz ont été annoncés et 18 plaintes pénales ont été déposées. Le Ministère public a ouvert une instruction pénale. L'auteure présumée des vols a été relaxée après avoir été entendue par la police.