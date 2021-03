Une fin en queue de poisson

Les régionaux ont été privés de course individuelle lors de la finale de la Coupe du monde à Madonna di Campiglio (Italie). En cause, le non-respect du protocole Covid-19 par une physiothérapeute de l’équipe de Suisse testée positive avant son départ. Malgré un certificat attestant que la personne n’était plus contagieuse, les organisateurs ont exigé son retour en Suisse, ce qui n’a pas été fait. Toute l’équipe a été disqualifiée pour la dernière épreuve de l’année. De fait, Robin Bussard finit 3e du classement général de la discipline. Son frère Thomas termine la saison au 2e rang du classement général de la Coupe du monde, derrière l’Autrichien Paul Verbnjak. Déjà concentré sur la saison estivale, Rémi Bonnet n’était pas du voyage.