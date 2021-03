Une large réflexion sur la culture

Répondant à un postulat de Laurent Dietrich (pdc, Fribourg) déposé au nom du club culture du Grand Conseil, le Conseil d’Etat se dit prêt à faire un rapport sur les impacts du Covid-19 dans ce domaine. Dans l’impossibilité de se produire sur scène, les artistes ont été fortement touchés. Mais le Conseil d’Etat souhaite attendre que la crise soit définitivement terminée pour rendre ses conclusions.

Dans sa réponse, il offre déjà quelques pistes. Au niveau financier, deux crédits-cadres de 12,8 millions de francs et de 8,8 millions ont été mis à disposition jusqu’à fin décembre. Ces montants sont financés paritairement par le canton et la Confédération. Jusqu’au 31 octobre 2020, 4,2 millions ont été alloués, dont plus de 80% sont allés aux entreprises culturelles. Le recours aux RHT et APG…