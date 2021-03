Valentine Macheret a goûté aux finales

La skieuse du Bry Valentine Macheret a officié comme ouvreuse lors des finales de la Coupe du monde à Lenzerheide. Une expérience formatrice.

MÉLANIE GOBET

Les finales de Coupe du monde à Lenzerheide étaient réservées aux vingtcinq meilleures skieuses. Mais la Gruérienne Valentine Macheret a réussi à se faire une petite place dans la compétition, qui s’est achevée dimanche avec la remise des globes. Comment? En jouant les ouvreuses lors du parallèle vendredi, du slalom samedi et finalement du géant dimanche. L’occasion pour la skieuse de 22 ans, membre du cadre C de Swiss-ski, de griffer le même tracé que les reines de la discipline et de les côtoyer de près. Mais aussi de skier encore plus vite derrière son rêve, celui de prendre un jour le départ d’une telle épreuve avec un dossard sur…