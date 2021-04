«J’étais plus fan de mon club, le RC Lens, que du football»

Matthieu Bucher a réalisé son rêve en disputant dix matches (2 buts) avec son club de cœur, le Racing Club de Lens.

Portrait de cet ancien attaquant à la carrière aussi éphémère que surprenante.

Le «ch’ti» dirige aujourd’hui le mouvement junior du FC Bulle et La Tour/Le Pâquier.

QUENTIN DOUSSE

PORTRAIT. Lorsqu’il évoque son passé de joueur, Matthieu Bucher caresse plusieurs fois le maillot sang et or, posé devant lui. «C’est celui que je portais lorsque j’ai marqué mon seul goal en Ligue 1, souligne l’ancien attaquant. Face à Nantes, je bats Michaël Landreau d’une reprise de volée au stade Bollaert. Le but rêvé pour le “ch’ti” que je suis, Lensois à la vie à la mort.»

Deux décennies après, la fierté reste intacte, les regrets diffus. Matthieu Bucher a bourlingué depuis la fin de sa…