Maxime Albisetti doit quitter le judo de compétition en raison de son dos. Le coup est rude pour le membre du JC Attalens.

JUDO. Quel pire lieu qu’un cabinet médical pour arrêter sa carrière, à 20 ans qui plus est? «J’ai tout essayé pour me soigner, rien n’y a fait. L’entraînement de haut niveau n’était plus adapté à mon dos. Il y a trois semaines, le médecin m’a conseillé d’arrêter. Je l’ai écouté.»

Maxime Albisetti «commence à accepter» son choix (contraint) de quitter le judo de compétition. «Sans regret», dit-il. Son corps ne s’est jamais remis de cette double fracture de fatigue de la cinquième vertèbre lombaire, contractée en 2016. «J’ai continué à m’entraîner, jusqu’à neuf fois par semaine, mais les douleurs ne m’ont jamais vraiment quitté.»

Le sociétaire du Judo-club Attalens…