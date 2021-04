«Je sais ce dont je suis capable»

SKI ALPIN. Les skieurs régionaux ont vécu leurs dernières compétitions cette semaine à Hoch-Ybrig (SZ) pour les femmes et à Saint-Luc (VS) pour les hommes. A la recherche de constance pour rester dans le cadre C, Valentine Macheret (Le Bry) s’est classée septième du slalom vendredi, après deux éliminations lors des épreuves de la semaine. Chez ses homologues masculins, le meilleur résultat du géant est signé Gaël Zulauf (Château-d’Œx) 16e.

Très attendu depuis son titre de champion du monde juniors de descente, Alexis Monney a mis un terme à sa saison après les championnats de Suisse à fin mars. Lors de cet exercice 2020-2021, le Châtelois a confirmé les espoirs placés en lui. Retour sur un hiver particulier, avant le début de son école de recrues à Macolin en tant que sportif…