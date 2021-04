«Nudes» et harcèlement

Tribune libre

A propos de l’envoi de photos et vidéos à caractère sexuel.

Merci à Elodie Fessler et à La Gruyère pour l’article paru le 20 avril et consacré au phénomène inquiétant de nudes de très jeunes filles diffusés sur les réseaux sociaux. Ce phénomène de sexting conduit à un harcèlement qu’on ne peut plus arrêter ni contrôler. Selon Nicolas Boschung, chef de la brigade des mineurs, il prend de l’ampleur. Le plus grave: il touche surtout des jeunes de 13 à 16 ans, ce qui correspond surtout à l’âge du CO.

Les jeunes filles concernées sont inconscientes des conséquences de leur exhibition et elles connaissent le début d’une descente aux enfers qui aboutit dans certains cas au suicide. M. Boschung dit recevoir chaque semaine des appels de ces jeunes en détresse qui demandent…