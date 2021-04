«Pour gagner, l’équipe devra être dans le moment présent»

Le Fribourgeois d’origine Gauthier Descloux garde la cage genevoise dans la série de play-off face aux Dragons.

En verve, le neveu d’Antoine Descloux a été élu meilleur gardien de la saison régulière.

A Gottéron, David Desharnais et ses coéquipiers tenteront de lui «rendre la vie difficile».

MÉLANIE GOBET

HOCKEY SUR GLACE. Pour envoyer les Aigles en vacances, les Dragons devront vaincre… un Fribourgeois! Elu meilleur gardien de la saison lors du vote par les entraîneurs et capitaines, Gauthier Descloux sera l’une des forces des Grenat dans la série de quart de finale qui commence ce mardi (lire ci-dessous). Le portier originaire de Mannens vivra ses premiers play-off en tant que titulaire, face à Reto Berra et son expérience NHL. «Ce sera un beau duel et la série va durer, je pense»,…