Chirurgie de l’obésité: de quoi faut-il se méfier?

«La chirurgie bariatrique permet réellement d’obtenir une réduction pondérale et une amélioration considérable, voire une rémission de certaines comorbidités, donc c’est un excellent traitement lorsqu’il est bien indiqué, lorsque la chirurgie a été bien préparée et lorsque le suivi à long terme est assuré», relève Lucie Favre, responsable de la consultation de l’obésité au CHUV. La phase préparatoire dure en effet entre 12 et 18 mois. Le sérieux pré- mais aussi post-opératoire qui s’impose n’est pas toujours de mise comme le révèle cette enquête.

Orthodontie: le marché du sourire parfait

Les dents qui se «chevauchent» les unes sur les autres, c’est l’anomalie la plus répandue en orthodontie. Des familles…