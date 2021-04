née Déglise

CHÂTEL-SAINT-DENIS

Agnès Litzistorf s’est éteinte vendredi dernier, à la Maison Saint-Joseph, à Châtel-St-Denis, peu avant son 93e anniversaire. Une cérémonie d’adieu a eu lieu en l’église de Châtel-Saint-Denis.

Agnès vit le jour en 1928, à la veille d’événements qui allaient bouleverser l’Europe. En plus de la douleur de perdre sa maman à 3 ans, son enfance fut marquée par ces années de guerre et de crise. Elle bénéficia de la bienveillance de sa famille et de l’affection de Simone, sa grande sœur.

Ces années étaient rudes. Agnès grandit dans une atmosphère autoritaire, régentée par l’instituteur et le curé, et par un papa démuni, seul avec neuf enfants. Elle se rebella plusieurs fois, forgeant ainsi son fort caractère et son esprit d’indépendance. A 16 ans, elle partit pour…