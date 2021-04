dit Tonton de la Péralla

CHÂTEL-SAINT-DENIS

Alors que Dame nature se libère de son blanc manteau pour arborer de verdoyants pâturages, elle a malheureusement perdu un de ses plus fervents admirateurs. Auguste Pilloud nous a quittés le jeudi 25 mars, accompagné et entouré par sa famille, réconforté par les prières et les sacrements de l’Eglise. Il était dans sa 83e année.

Auguste, dit «Tonton de la Péralla» est né le 29 octobre 1938 à Châtel-St-Denis. Il était l’aîné des six enfants de Célestin Pilloud et Marie-Thérèse, née Genoud. Après l’école obligatoire suivie à Châtel-Saint-Denis, il a effectué un apprentissage d’électricien. Engagé aux EEF aujourd’hui Groupe E, il travailla en Veveyse jusqu’à la retraite.

Auguste a rencontré Eliane Perroud, qu’il a épousée en 1964. De leur union…