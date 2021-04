Le dernier sondage semestriel mené par l’institut Recherches et études des médias publicitaires (REMP) révèle la bonne forme de La Gruyère. Estimé à 33 000 il y a un an, puis à 34 000 il y a six mois, le nombre de lecteurs est aujourd’hui évalué à 37 000. Il s’agit là du lectorat papier. Ce sondage REMP, qui se base sur des interviews réalisées par téléphone et par e-mail, ne tient pas compte de l’audience numérique.

Nouveaux abonnements numériques

Le nombre de lecteurs n’est toutefois pas le nombre d’abonnés, un abonnement pouvant en effet être partagé par plusieurs lecteurs. Sur le plan des abonnements donc, la situation est ambivalente. A l’instar des autres titres de presse, La Gruyère voit le nombre d’abonnés à sa version papier s’éroder au fil des ans. Sur la dernière année,…