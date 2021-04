Comité cantonal contre la Loi CO2

Une trentaine de politiciens de droite ont formé un comité fribourgeois hors parti qui appelle au rejet de la Loi sur le CO2 le 13 juin prochain.

ENVIRONNEMENT. «La Loi sur le CO2 est coûteuse, inefficace et antisociale.» Jean-Claude Goldschmid a présenté hier à la presse le comité cantonal «Non à la loi ratée sur le CO2» qu’il préside. «Ce comité hors parti réunit plus de trente politiciens et politiciennes de l’UDC, du PLR et du Centre», a précisé le président de la section UDC de Gurmels-Kleinbösingen. Soutenu par des entrepreneurs, il appelle au rejet de la loi par le peuple le 13 juin prochain.

Le conseiller national UDC Pierre-André Page est du combat: «Pour moi, CO2 signifie: Contribuable Otage au carré!» Il ne voit que de nouvelles taxes, sans bénéfice aucun pour le climat. «Les…