Dans la tête d’un trans

Le monde médical les a longtemps appelées «transsexuelles», aujourd’hui on les nomme plus justement les personnes transgenres. Elles sont toujours plus visibles, dans les médias et dans la rue, mais cela ne signifie pas forcément qu’elles sont plus acceptées. Les violences à leur encontre existent encore bel et bien. Comment expliquer tant de haine? Que réveillent, chez certains d’entre nous, ces individus en transition d’un genre à l’autre. L’émission décortique les mécanismes de la transphobie, mais donne surtout la parole à plusieurs personnes transgenres qui racontent leurs parcours. Des témoignages poignants empreints de courage!

L’émission a rencontré Yohan, un jardinier paysagiste vaudois âgé de vingt ans. Il est né dans l’enveloppe corporelle d’une…