Dans les ordures, la poésie douce

GIVISIEZ. Le Théâtre des Osses va retrouver son public: du 21 mai au 6 juin, le Centre dramatique fribourgeois reprendra Une rose et un balai, la pièce adaptée du livre à succès de Michel Simonet. Douze représentations figurent au programme, devant une salle réduite à une cinquantaine de places. Après six mois de fermeture, le spectacle marque également la fin de cette drôle de saison aux Osses. Les réservations ont ouvert vendredi et les douze représentations affichent complet. A noter que deux dates sont également prévues à L’Arbanel, à Treyvaux, les 11 et 12 juin.

