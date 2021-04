De l’autre côté du miroir

L’invitée du samedi

Géraldine Savary

Ancienne pigiste à La Gruyère, ancienne conseillère aux Etats (VD), rédactrice en chef de Femina

OPINION. Il y a plus de trente ans, j’ai postulé à LaGruyèrepour couvrir l’actualité de la région. J’avais 18 ans, envie d’être journaliste et La Gruyère était chère à mon cœur. J’avais passé une partie de mon enfance à voir le journal sortir de la machine à imprimer de mon père, j’aimais le papier, l’odeur de l’encre, les piqueniques des typos et les tournois de foot interusines. Pendant quelque temps, j’ai parcouru la campagne, assisté aux concerts des chœurs paroissiaux et aux spectacles des fanfares. J’en ai fait des comptes rendus dithyrambiques. J’avais l’impression d’être Albert Londres.

La politique m’a éloigné du journalisme, j’ai consacré plus de…