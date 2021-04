Des groupes de pilotage pour les projets éoliens

Les comités de pilotage devront notamment désigner les personnes appelées à former les différents groupes de travail, dédiés à l’information de la population et au suivi, ainsi qu’aux questions environnementales et paysagères. En conférence de presse, le directeur général de Groupe E, Jacques Mauron, a assuré qu’aucun parc ne se fera sans l’aval de la population.

Article complet à retrouver dans notre édition de jeudi.