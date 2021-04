Des kilos de déchets récoltés

Le Clean-up Tour faisait halte aux Paccots ce samedi. Pas moins de 100 personnes ont participé à l’opération de ramassage des déchets. De quoi soulager la nature de quelque 160 kilos d’épaves en tout genre.

YANN GUERCHANIK

Laura Debaere et Alix D’Agostino sont de retour, une poignée de kilomètres dans les jambes et presque deux kilogrammes dans leur sac à déchets. Parties en milieu de matinée depuis la zone récréative des Paccots, elles viennent tout juste d’achever leur ratissage et sont prêtes à rendre leur verdict: des cannettes, des bouteilles, des mégots de cigarettes, du plastique sous toutes ses formes et même un écouteur sans fil gauche, orphelin de son jumeau droit.

Samedi aux Paccots, ils n’étaient pas moins de 100 à joindre l’utile à l’agréable. Sous le soleil printanier, la…