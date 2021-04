Des pistes pour mieux soigner l’obésité

Un groupe de recherche de l’Université travaille sur la manière dont l’organisme emmagasine les graisses.

DOMINIQUE MEYLAN

RECHERCHE. L’obésité constitue un des grands problèmes actuels de santé publique. Une étude de l’Université de Fribourg permet de mieux comprendre les mécanismes qui favorisent cette maladie, révèle un communiqué. Les chercheurs ont travaillé sur la manière dont les cellules emmagasinent la graisse.

Le professeur Stefano Vanni et son équipe du Département de biologie ont récemment publié les résultats de leurs recherches dans les revues eLife et PNAS. Ils bénéficient de deux financements importants, une bourse Eccellenza du Fonds national suisse et une bourse du Conseil européen de la recherche. Ce sont au total plus de 4 millions de francs qui ont été alloués à ce…