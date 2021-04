Impressionnant feu de forêt au-dessus de Crésuz

Vendredi vers 15 h 20, un impressionnant feu de forêt s’est déclaré vers les Gros Monts, au-dessus de Crésuz et Châtel-sur-Montsalvens. «Des travaux de nettoyage forestier avaient lieu à cet endroit», explique Eric Barras, le syndic de Châtel-sur-Montsalvens. Dans un premier temps, les pompiers des 3C ont été mobilisés sur place. «Mais l’accès est difficile et il n’y a pas d’eau», explique Yvan Buchs, porte-parole de la police cantonale, qui coordonne l’action depuis un poste de commandement au chalet des Petits Monts. Deux hélicoptères ont été dépêchés sur place et multipliaient les rotations depuis le lac de Montsalvens. «A cause du vent, les pompiers ont de la difficulté à maîtriser les flammes», explique le porte-parole de la police. En revanche, personne n’a été évacué, les premières habitations se trouvant à bonne distance. En fin d’après-midi, une épaisse fumée obscurcissait le ciel au-dessus de Charmey, où une forte odeur de brûlé se faisait sentir. Une foule de badauds s’est garée aux abords de la route cantonale pour observer le ballet des hélicoptères. A l’heure de mettre l’édition sous presse, l’incendie n’était toujours pas maîtrisé, malgré l’appui du Centre de renfort de Bulle. «L’incendie s’étend sur 10 000 m2, précise Yvan Buchs. La situation est considérée comme sensible et difficile.» Pour l’heure, la cause du sinistre n’est pas connue. CD