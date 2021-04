Injure et violation des règles Covid

ORDONNANCE PÉNALE. Le 25 octobre 2020, le patron d’un établissement public bullois n’avait pas respecté les mesures de lutte contre le coronavirus prévues par un arrêté cantonal du 22 octobre.

Ainsi une vingtaine de personnes s’étaient massées à l’extérieur autour de tables et d’un gril à marrons, sans respecter les distances sociales ni porter de masques. A l’intérieur, il y en avait le double, souvent attablées à plus de quatre par table. Qui plus est, le patron n’avait pas établi la liste nominale des clients. Tout juste avait-il proposé du désinfectant à l’entrée de son établissement.

A ce volet de santé publique, notre homme a ajouté, le même jour, une altercation avec un client de 38 ans qui l’avait injurié, l’empoignant et le poussant à terre. Dans sa chute, le client s’était…