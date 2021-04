J.-F. Rime côté pile… et face

Gamin de Charmey, ingénieur en chimie, Jean-François Rime a été tour à tour conseiller communal et administrateur de Val-de-Charmey. A la retraite anticipée depuis le 31 mars, il revient sur cette double expérience, à quelques jours de la dernière assemblée communale et du premier Conseil général.



CHRISTOPHE DUTOIT

Comment êtes-vous entré en politique?

On est venu me chercher sur la liste PDC pour le Conseil communal de Charmey en 2011. Ça faisait trente ans qu’on me cassait les pieds, mais mon travail ne me le permettait pas, parce que j’étais tout le temps loin. Là, je n’ai pas eu d’autres choix que de dire oui. Je n’avais pas de grande ambition, mais, contre toute attente, j’ai été élu, relativement bien d’ailleurs. Et j’ai hérité du seul dicastère dont je ne voulais pas: les…