L’amour est dans la prairie

BANDE DESSINÉE

Matthieu Bonhomme

WANTED LUCKY LUKE

Lucky Comics

Après le très bon L’homme qui tua Lucky Luke, Matthieu Bonhomme se réapproprie à nouveau le destin du cow-boy solitaire. Sans avoir les contraintes liées à la série «officielle», le Français peut exprimer pleinement son amour pour le personnage créé par Morris il y a 75 ans. Il ramène des surprises des premiers albums, des fils et des cousins – encore ! – d’adversaires connus, des Apaches rebelles, et la bande de bandits la plus hétéroclite de l’histoire de l’Ouest franco-belge. Il fait même du héros un méchant recherché. Pire, tout le monde se moque de son brin de paille coincé entre ses dents.

Matthieu Bonhomme joue aussi avec l’absence de personnages féminins forts dans les aventures traditionnelles de Lucky Luke. Ici, il…