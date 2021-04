La 21e Schubertiade d’Espace 2 déplacée à l’an prochain

MUSIQUE. La 21e Schubertiade d’Espace 2 devait se dérouler à Fribourg les 4 et 5 septembre. Elle est reportée aux 3 et 4 septembre 2022. La manifestation accueille plus de 15 000 spectateurs le temps d’un weekend. Face aux incertitudes sanitaires, la RTS et la ville de Fribourg ont décidé d’ajourner l’événement. «Les milliers de festivaliers doivent pouvoir vivre pleinement la plus grande fête populaire de musique classique de Suisse en 2022», explique la RTS dans son communiqué. Par ailleurs, parmi les nombreuses formations musicales qui participent à l’événement, plusieurs n’ont pas pu répéter et seront, de fait, prétéritées. ATS