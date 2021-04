La beauté de l’inachevé

LIVRES

Sam Beaugey

PETITS DÉSASTRES

Guérin, 192 pages

Après Sales Gosses (2017), le guide et alpiniste Sam Beaugey publie Petits désastres (Editions Paulsen). Le Chamoniard raconte cette virée avec un pote canadien et sa copine pour gravir les parois du Yosemite, dont la plus célèbre, El Capitan. Autant dire que les envolées seront plus horizontales – et lyriques – que verticales. Tout passe, tout casse et rien ne lasse dans ce récit de tribulations parfois cocasses.

Plutôt qu’une litanie de frustrations, Sam Beaugey offre un simple retour au cœur des choses, à un quotidien où le geste prime sur le résultat. L’écrivain a trop à dire sur ses catastrophes. Il s’en amuse, même. «Nous, les grimpeurs, on est tous focalisés sur notre activité narcissique de bouffeur de caillou dans la quête d’une…