La Femme et son joli foutoir

La Femme

PARADIGMES

Disque Pointu

Rien que trois albums en huit ans et une fâcheuse tendance à faire la une de la presse, de moins en moins spécialisée au fil des années. Avant de lancer l’écoute de Paradigmes, troisièmes opus pour la compagnie bizzaro-biarritzoise, on se demandait à quelle sauce brancho-sautillante on allait être croqués. Dès la première plage éponyme, on gigote, on chaloupe, on se trémousse. «Je me consume, j’allume ma propre mèche/Oh la vie est si courte, il faut que je me dépêche/Et si je sors c’est pour tout effacer de ma mémoire», chantent une poignée d’égéries suaves parmi lesquelles se retrouve Clara Luciani (membre éphémère de La Femme au début des années 2010) ou Alma Jodorowsky, petite-fille du créateur de La Caste des Méta-Barons et de L’Incal. En quinze…