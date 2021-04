La petite Mia retrouvée saine et sauve

POLICE. Vendredi, les autorités françaises ont sollicité l’appui de la Suisse à la suite de l’enlèvement de la petite Mia, survenue récemment en France. En coordination avec la Police fédérale (FedPol), et sous la compétence du Ministère public fribourgeois, les polices des cantons du Jura, du Valais, de Fribourg, de Neuchâtel et de Vaud, sous la conduite opérationnelle de la FedPol et de la police fribourgeoise, ont mené des investigations visant à localiser la petite fille. Dimanche matin, une opération de la police vaudoise a permis l’interpellation de la mère, à Sainte-Croix, dans un squat. «Elle était en compagnie de sa fille Mia qui est saine et sauve. Elles ont été transférées auprès de la police fribourgeoise et sont actuellement à disposition du Ministère public et des autorités…