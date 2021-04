Le chant du loup

M6, JEUDI, À 21 H 05

Sous-officier dans la Marine nationale, le jeune Chanteraide occupe le poste essentiel d’«Oreille d’or» d’un sousmarin d’attaque. A bord, lui seul est capable de reconnaître n’importe quel sous-marin au son qu’il émet. En mission avec Grandchamp et D’Orsi, il se trompe pourtant et son erreur entraîne de graves conséquences pour la sûreté intérieure. Le pays est en alerte et ses compagnons d’armes sont en danger. Mis à pied pour avoir consommé des stupéfiants, Chanteraide ne peut partir en mission avec ses compagnons, envoyés en alerte maximale… ■