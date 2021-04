Le Conseil d'Etat recommande le «oui»

«Soutenir cet investissement judicieux, durable et responsable, permettra la poursuite du développement de ce quartier de vie et d’innovation si important pour le futur du canton, de son économie et de ses emplois», estime le Conseil d'Etat. Acceptée à une forte majorité par le Grand Conseil en février, l'augmentation du capital-actions doit permettre à BlueFactory «d'atteindre son objectif d'autofinancement». Actuellement, 55 sociétés ou associations sont actives sur le site de l'ancienne brasserie Cardinal, où travaillent 340 personnes. En 2025, quelque 800 emplois sont attendus. La votation du 13 juin fait suite à un référendum parlementaire financier, signé par 28 députés. EB

