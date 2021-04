Le Panathlon a nominé ses espoirs de demain

RÉCOMPENSE

Depuis 2010, le Panathlon-Club Gruyère soutient financièrement des jeunes sportifs sur une période de deux ans. La commission vient de désigner ses espoirs pour les années 2021 et 2022: il s’agit d’Ophélie Clerc (patinage artistique, Vuadens, 15 ans), Margaux Favre (hockey sur glace, Le Pâquier, 15 ans) et Romain Monney (ski alpin, Riaz, 15 ans). «En raison de la qualité des vingt dossiers reçus, il a été décidé d’adresser trois coups de cœur supplémentaires», ajoute le président Dany Wirz. Ces soutiens exceptionnels reviennent à Gaétan Roulin (ski alpin, Treyvaux, 15 ans), Luc Cottier (ski de fond, La Villette, 15 ans) et Robin Gachet (tennis de table, Bulle, 16 ans).