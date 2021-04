Le Quatuor laqué met fin à l’aventure

CONCERT. Après plus de vingt ans de «compagnonnage musical», l’ensemble vocal fribourgeois Le Quatuor laqué a décidé de clore son aventure. Et il le fait en chansons, avec un sixième et dernier spectacle, qui aurait dû voir le jour en avril 2020 et doit trouver le chemin des planches ce printemps: la création de Crime, passion et gants de vaisselle a lieu ce samedi à L’Arbanel, à Treyvaux. Hier en fin de journée, elle restait toutefois en attente d’autorisation.

Entre chanson française et théâtre, Kajsa Lemcke, Anne Andrey-Chassot, Albert Nussbaumer et José Perritaz proposent une vingtaine de morceaux a cappella, dans des arrangements originaux. Le spectacle rappelle James Bond et Arsène Lupin et met en scène «un gentleman cambrioleur, un assassinat provincial, une dame du trottoir…»…