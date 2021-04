Les Dragons s’invitent sur le podium

Troisièmes du classement, les Fribourgeois affronteront Genève en play-off. L’ancien joueur Geoffrey Vauclair livre son analyse sur la saison régulière de Gottéron, qui s’est achevée lundi à Ambri (2-3).



MÉLANIE GOBET

Au jeu des pronostics, peu avaient prédit une qualification directe de Fribourg-Gottéron pour les play-off. Et encore moins une place sur le podium. Troisièmes, les hommes de Christian Dubé ont surpris, n’enchaînant jamais plus de trois défaites. Vainqueurs lundi d’Ambri-Piotta (2-3), ils ont jusqu’à mardi prochain pour préparer le quart de finale face à Genève-Servette. Quelques jours avant la «meilleure période de la saison» – que les Fribourgeois n’ont plus connue depuis 2018 – Geoffrey Vauclair apporte son éclairage sur l’exercice écoulé.

● LE PARI DUBÉ

Le pari…