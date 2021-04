Les Dragons sont en vacances

>> Quelle cruelle élimination pour Gottéron. En terminant troisième du championnat et en remportant le premier acte, les Fribourgeois pouvaient nourrir des espoirs dans la série de quart de finale face à Genève-Servette. Mais comme souvent durant la saison, ils n'ont pas réussi à trouver la solution face aux Grenat. Dans l'acte V mercredi, les hommes de Christian Dubé ont pris l'eau (0-5), offrant la qualification pour la demi-finale à leurs adversaires (1-4 dans la série).

Julien Sprunger et ses coéquipiers ont de quoi nourrir des regrets. Alors qu'ils pouvaient se targuer d'avoir le meilleur power-play de la ligue avant les play-off, l'unité spéciale est restée muette durant la série. Plus décevant encore, le manque d'occasions concrétisées (six en cinq actes) et le manque de réaction des leaders offensifs fribourgeois. Et ce, malgré la blessure de Gauthier Descloux, remplacé par Daniel Manzato dans l'acte IV et blanchi mercredi soir. "C'est impardonnable de ne pas réussir à marquer deux matches de suite avec les joueurs que nous avons. Je suis à court de mots", soupirait Christian Dubé, à chaud.

La première saison des Dragons dans leur nouvelle antre s'arrête donc ici. Elle laissera un goût amer à l'équipe et à ses supporters, tant Fribourg-Gottéron avait fait tout juste dans le championnat, ne perdant jamais plus de trois matches consécutifs.

Développement à lire dans La Gruyère de samedi.

Fribourg-Gottéron - Genève-Servette 0-5 (0-1 0-1 0-3)

BCF-Arena: 50 spectateurs.

3' Rod (Vermin) 0-1

40' Vouillamoz (Omark, Richard) 0-2

49'50 Winnik (Tömmernes, Fehr,), à 5c3, 0-3

53'27 Vermin 0-4

54'37 Vouillamoz (Winnik, Omark), 0-5

Pénalités:

Fribourg: 6x2'

Genève: 4x2'