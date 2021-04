Les effets pervers de la LAT

A propos de la densification dans les quartiers.

Après avoir lu l’article de La Gruyère du 3 avril sur les problèmes que pose la densification dans le quartier de Jéricho (et à bien d’autres endroits d’ailleurs…), je m’interroge de plus en plus sur les prétendus bienfaits de la LAT acceptée par le peuple en 2013.

Je l’avoue, j’ai également voté en faveur de la LAT à l’époque. L’étalement croissant des constructions, sur une bonne partie du territoire suisse, devait absolument être, sinon stoppé, du moins freiné, afin de préserver la qualité des sols et les terres agricoles en constante diminution.

En revanche, en constatant les conséquences dues à la densification qu’impliquait la loi, en contrepartie de l’arrêt du «mitage», je ne suis pas sûr que le peuple, qui a largement sous-estimé…