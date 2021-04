Les mêmes horaires pour tout le monde?

Tribune libre

A propos des commerces de la future gare de Bulle.

En lisant La Gruyère du jeudi 22 avril, je me suis demandé pourquoi nous allons voter et pourquoi les décisions prises par la majorité du peuple ne sont pas respectées. Sommesnous en démocratie, oui ou non?

Si je dis cela, c’est que j’ai constaté en lisant un article sur la future gare de Bulle qu’il est envisagé d’y ouvrir des commerces 7 jours sur 7 et cela de 6 h à 22 h. Si je ne me trompe pas, dans le canton de Fribourg, nous avons bien voté quatre ou cinq fois ces vingt dernières années sur des initiatives portant sur l’extension des ouvertures des commerces. Et celles-ci ont toujours été refusées par le peuple. Les commerces du canton doivent donc fermer à 19 h en semaine, à 16 h le samedi et être fermés le…